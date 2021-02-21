Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра хвастнула стройными ножками в дерзких ботфортах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на улице в очень солнечный день. Жизель была одета в синий комплект, который состоял из коротеньких шортиков и просторной рубашки. Модель заплела игривые косички, а образ дополнила черными длинными ботфортами. Яркий макияж добавил особого шарма фотографиям.

«Самый милый темно-синий комплект + ботинки», - подписала фото звезда.

В комментариях Жизель традиционно оставили массу приятных слов.

«Высокая, тебе нужен джентльмен», «Милая, люблю тебя», «одержим твоими волосами», «Мой ангел», «Мой Бог!!! Ты такая красивая», «Я хочу быть там, с тобой», «Сногсшибательная милая шикарная девушка», «Нравятся эти фотографии», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. Она приехала в США, чтобы покорить модельный бизнес. И это у красотки получилось. Сегодня она снимает рекламу для многих известных брендов. Но пиком ее карьеры, на данный момент, является участие в показах бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

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