Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра хвастнула стройными ножками в дерзких ботфортах
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на улице в очень солнечный день. Жизель была одета в синий комплект, который состоял из коротеньких шортиков и просторной рубашки. Модель заплела игривые косички, а образ дополнила черными длинными ботфортами. Яркий макияж добавил особого шарма фотографиям.
«Самый милый темно-синий комплект + ботинки», - подписала фото звезда.
В комментариях Жизель традиционно оставили массу приятных слов.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
57-летний Борисюк внезапно решил омолодиться, Сумская ошарашила кадрами у косметолога: "Ну что же, посмотрим…"
"Человек с большим сердцем": ушел из жизни легендарный врач, украинцы скорбят
Отмена перевода часов в Украине: в Раде сделали решающий шаг, все подробности
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
«Высокая, тебе нужен джентльмен», «Милая, люблю тебя», «одержим твоими волосами», «Мой ангел», «Мой Бог!!! Ты такая красивая», «Я хочу быть там, с тобой», «Сногсшибательная милая шикарная девушка», «Нравятся эти фотографии», - пишут пользователи сети.
Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. Она приехала в США, чтобы покорить модельный бизнес. И это у красотки получилось. Сегодня она снимает рекламу для многих известных брендов. Но пиком ее карьеры, на данный момент, является участие в показах бренда нижнего белья Victoria’s Secret.
Напомним, что бразильская красотка из Victoria’s Secret в белоснежном мини восхитила изгибами: "Святое совершенство".
Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" сбросила купальник, взмокнув под душем: "Очень заманчиво".
Также Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" показала эффектные изгибы тела в коротеньком платье: "Готова к...".