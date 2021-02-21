Відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" показала себе під час релаксу

На фото Жизель позувала в одних трусиках купальника, знявши верхню частину. Красуня повернулася сідницями, позуючи під дощиком в душі. Після цього модель зробила акцент на одних сідницях. На ще одному кадрі Олівейра повернулася обличчям, показуючи себе спереду, а руками прикрила пишний бюст. Кадри вийшли дуже запальними, так як мокра зірка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Русалка", "як нереально, Ти королева Жизель", "у тебе хороша фігура", "ідеально, закоханий в ці нігті"," Ти занадто красива подруга"," жіноче шоу", " найкрасивіша в світі!", "Дуже заманливо спробувати", " збереження для майбутньої пляжної пози !!", "Чому ти така красива".

Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра показала нові фото в ефектній і відвертій сукні.

Сукня чудово підкреслює струнку фігуру моделі. Воно з довгими рукавами, однак при цьому дуже коротке, і у нього є пікантні вирізи на боках. Крім того, спина на сукні - повністю відкрита, тому фото ззаду вийшло особливо ефектним.

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