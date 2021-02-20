Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала нові фото в ефектній та відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.
Так, в акаунті Жизель з'явилась підбірка фото, на яких вона позує в ефектній короткій сукні білого кольору.
Сукня чудово підкреслює струнку фігуру моделі. Вона з довгими рукавами, однак при цьому дуже коротка, та має пікантні вирізи на боках. Крім того, спина на сукні - повністю відкрита, тому фото ззаду вийшло особливо ефектним.
"Готова до свого обіднього побачення", - написала вона.
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Свій образ ефектна модель доповнила високим "кінським" хвостом та яскравим макіяжем.
В коментарях фоловери моделі не стримують емоцій, засипаючи її компліментами.
"Твоя сукня дуже красива, гарно виглядає на тобі", "Вау", "Неймовірна краса", "Ти дуже гаряча", "Я в захваті", "Сенсаційна", "Приголомшлива гаряча особа", - пишуть у коментарях.
Слід зазначити, що параметри бразильської фігури Жизель є зразком модельної фігури в Латинській Америці. Розкосі і трохи східні очі створюють загальну атмосферность привабливості фотомоделі не тільки в США і Європі.
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