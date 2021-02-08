Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria’s Secret, показала себе, захопивши фанатів
На фото красуня позувала в міні-спідниці і білому ТОПі. Дівчина доповнила образ прозорими рукавичками, позуючи біля стіни. Олівейра на декількох кадрах показала себе з різних ракурсів, захоплюючи фігурою і хвалячись апетитними місцями. Кадри вийшли досить цікавими і трохи пікантними, адже Жизель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасно", "Уф, що за мейк"," захват" ," така краса, спасибі"," мій ангел"," Вау, красуня", " що це за мода ??", "Красиво чудово", "такий сон", "круті рукавички"," найкрасивіша дівчина"," абсолютно приголомшливо", " дивовижна жінка !!!", "Я люблю твій стиль, дитина", "Святе досконалість", "з Бразилії та Азії Привіт", "ідеальна гаряча красуня".
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Ми писали, що відома бразильська модель Жизель Олівейра підкорила яскравими фото з пляжу.
Дівчина роззулася і гуляла біля моря. Вона була одягнена в світле міні, яке при виході з моря грайливо задерла. Красуня не соромлячись оголила свої стрункі ніжки, а також відкрила розріз, щоб шанувальники могли розглянути її груди.
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