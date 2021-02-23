Известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" сразила наповал эффектным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка регулярно выкладывает подборки снимков, сделанных для сети. Модель любит создавать необычные образы, используя брендовую одежду. Она наряжается, красится и выходит на прогулку.

Во время карантина у Жизель было много однотипных фото, сделанных дома. Сейчас у девушки больше возможностей, поэтому она все чаще появляется на пляжах, в городе и в других локациях.

В этот раз красотка надела шелковый костюм, который состоял из миниатюрного топа, больше напоминающего лифчик, штанов с высокой посадкой и накидкой. Костюм оливкового цвета подчеркнул идеальную фигурку звезды и ее округлые аппетитные формы.

«Все еще одержима этим нарядом», - подписала фото модель.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Правила приличия соблюдать надо», «Так горячо выглядишь», «Она такая милая», «Красиво и великолепно», «Я одержим тобой», «Ты такая красивая, Жизель», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. В США она приехала покорять модельный бизнес.

Напомним, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" показала эффектные изгибы тела в коротеньком платье: "Готова к...".

Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" освежилась под струями воды, оставшись только в трусиках: "Покажи уже все".

Также Politeka писала, что красотка из Victoria’s Secret в ботфортах и дерзком мини лишила мужчин сна: «Одержим твоими…».