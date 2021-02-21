Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра похвалилася стрункими ніжками в зухвалих ботфортах

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на вулиці в дуже сонячний день. Жизель була одягнена в синій комплект, який складався з коротеньких шортиків і просторої сорочки. Модель заплела грайливі кіски, а образ доповнила чорними довгими ботфортами. Яскравий макіяж додав особливого шарму фотографіям.

"Наймиліший темно-синій комплект + черевики", - підписала фото зірка.

У коментарях Жизель традиційно залишили масу приємних слів.

"Висока, тобі потрібен джентльмен", "мила, люблю тебе", "одержимий твоїм волоссям», "мій ангел", " мій Бог!!! Ти така красива», «я хочу бути там, з тобою», «карколомна мила шикарна дівчина», "подобаються ці фотографії", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. Вона приїхала в США, щоб підкорити модельний бізнес. І це у красуні вийшло. Сьогодні вона знімає рекламу для багатьох відомих брендів. Але піком її кар'єри, на даний момент, є участь в показах бренду нижньої білизни Victoria's Secret.

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