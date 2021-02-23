Зірка Victoria's Secret, відома модель Жизель Олівейра обняла себе, постав без одягу

Спокусниця любить грати з фантазіями шанувальників, пише Politeka.net. Цього разу модель постала в одних мокрих трусиках, які натягнулися вище стегон.

Зірка постала в такому гарячому образі біля скла, за яким виднілася вулиця.

Жизель притиснула пишний бюст руками, таким, чином не показалося нічого найпотаємнішого, так і хочеться сказати: "Покажи вже все". Бюст стиснувся під долонями й ледь не вислизав, адже був мокрим, як, втім і все тіло знаменитості.

Крапельки води виблискували на світі.

Мокре волосся зірка зачесала за вушка, в яких показалися золоті сережки. Очі моделі були підкреслені довгими чорними стрілками. Зірка відкрила пухкі губи і якось по зухвалому дивилася в камеру.

Фото Олівейри не зібрало багато лайків і коментарів, адже зробити це у відкритому доступі в сторіс неможливо.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра народилася сьомого травня 1993 року в місті Таурус (Бразилія).

Зірка працює не тільки з брендом "Victoria's Secret", але і з "Forever 21", "H&M", "Moschino" та ін.

Жизель входить до складу елітного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включив її в список 15 моделей, за якими треба обов'язково стежити в Instagram.

Модель ретельно доглядає за шкірою. Її секретом ідеальної шкіри є те, що вона зволожує обличчя перед нанесенням тональної основи. А консилер під очима потрібно "забивати" в шкіру подушечками пальців.

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