Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в горячем образе посветила своими ягодицами в бикини

Стройная и эффектная звезда дает без стеснений полюбоваться своими шикарными частями тела, пишет Politeka.net. Красотка в этот раз показала себя на мягком шезлонге возле бассейна.

Жизель легла на живот, выставив ягодицы в крохотных плавочках. Упругие "булочки" поджаривались на солнышке, завораживая красотой.

Позже красотка показала формы, встав с шезлонга. На груди натянулся черный лифчик, бретельки которого впивались в плечи.

Завершила образ длинная золотая цепочка на талии. Аккуратный поясок сделал лук более стильным, как и длинные серьги в ушах. А панамка известного бренда защитила голову знаменитости от солнца.

За 10 часов пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много комплиментов, ведь ее фигура этого действительно достойна.

"Что ты со мной делаешь? Ух, какая фигура", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра родилась седьмого мая 1993 года в городе Таурус (Бразилия).

Звезда работает не только с брендом "Victoria's Secret", но и с "Forever 21", "H&M", "Moschino" и др.

Жизель входит в состав элитного модельного агентства «IMG models». Журнал MAXIM включил ее в список 15 моделей, за которыми надо обязательно следить в Instagram.

Звезда призналась, что заниматься спортом ей приходится через силу, ведь она совершенно неспортивная.

Напомним, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" показала эффектные изгибы тела в коротеньком платье: "Готова к...".

Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" освежилась под струями воды, оставшись только в трусиках: "Покажи уже все".

Также Politeka писала, что красотка из Victoria’s Secret в ботфортах и дерзком мини лишила мужчин сна: «Одержим твоими…».