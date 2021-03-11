Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про свою неприємність

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

Виявилося, що артисту підсунули фальшиву велику купюру. Влад Яма в сторіс показав 100 євро (більше трьох тисяч гривень), які виявилися несправжніми.

Зазначимо, вважається, що рівень підробки банкнот національної валюти в Україні є стабільно низьким, порівняно з європейською.

Так, у 2019 році на 1 млн справжніх гривневих банкнот припадало близько 3 підроблених. Для порівняння: у країнах Євросоюзу, за даними офіційного сайту Європейського центрального банку, в 2018 році цей показник становив приблизно 27 підроблених банкнот євро.

Постраждав від витівок шахраїв і відомий український хореограф.

«Підробка. Хто мене кинув? Признавайтеся", - підписав кадри Влад Яма.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма разом з дружиною лілією і сином Леоном більше місяця провів у США. Крім того, подружжю вдалося на деякий час залишити сина і зганяти в Мексику тільки удвох.

Під час подорожі Влад з Лілією відкрили для сіючи місце, яке охрестили раєм на землі, і вирішили неодмінно приїхати туди ще.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" розповіла про хворобу сина прямо в пологовому будинку:" дуже довго і незручно..."

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