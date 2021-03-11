Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма рассказал о своей неприятности

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.

Оказалось, что артисту подсунули фальшивую крупную купюру. Влад Яма в Сторис показал 100 евро (более трех тысяч гривен), которые оказались ненастоящими.

Отметим, считается, что уровень подделки банкнот национальной валюты в Украине является стабильно низким, по сравнению с европейской.

Так, в 2019 году на 1 млн настоящих гривенных банкнот приходилось около 3 поддельных. Для сравнения: в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 поддельных банкнот евро.

Пострадал от проделок мошенников и известный украинский хореограф.

«Подделка. Кто меня кинул? Признавайтесь», - подписал кадры Влад Яма.

Напомним, недавно Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном больше месяца провел в США. Кроме того, супругам удалось на некоторое время оставить сына и сгонять в Мексику только вдвоем.

Во время путешествия Влад с Лилией открыли для сея место, которое окрестили раем на земле, и решили непременно приехать туда еще.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" рассказала о болезни сына прямо в роддоме: "Очень долго и неудобно..."

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