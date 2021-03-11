Українська співачка Настя Каменських показала, як насолоджується вихідним з чоловіком вдома

Так, нещодавно Настя вирішила поповнити свої Сторі несподіваними домашніми кадрами з чоловіком. Настя опублікувала ролик, який зняла рано вранці з Потапом після приготування смачної їжі. У ролику Настя розповіла, що поки улюблений спав вона встигла приготувати спагетті і навіть поділилася рецептом в окремому посту.

Далі зірка пожартувала над чоловіком і зробила йому тимчасові тату. Результатом зірка також поділилася в сторі, зазначивши, що зірочка, сердечко і скрипковий ключ — досить мужні малюнки.

Пізніше на фан-акаунтах з'явилася ще одна частина ролика із зіркою після того, як вона закінчила записувати відео після приготування їжі. Зокрема, багато хто звернув увагу на те, як Потап по-хазяйськи придбав Каменських, відволікаючи її від заняття через що ледь зачепив бюст співачки.

Милі обійми і посмішки артистів відразу розбурхали уважних шанувальників під пісню "Ніч наша сестра".

У цьому ж фартусі Настя вирішила погосподарювати вдома і розповісти за одне рецепт смачних спагетті, якими годує вдома чоловіка. Вемкость для запікання Настя поклала помідори черрі, упаковку м'якого сиру, видавила часник, потерла лимон, додала спеції і оливкову олію і відправила нудитися в духовку.

"Взагалі то цей рецепт пасти вірус в Тік Тік вже давно😁 і всі вже обсмоктали його... Настя запізнилася🤪; Тікток паста; Так вже давно всі виклали цей рецепт. Що нового то ?; А то аж слинки потекли, так захотілося; Настя, а сир Фета?; О Боже!!! Мені терміново потрібен рецепт; Прям шкірку лимона на тертку?; Класна і така природна красуня! ❤ ️ 😍 😍 🔥 ",- відповіли в мережі.

Нагадавши, Каменських здивувала спільним відео із зіркою" Скаженого весілля 3 "Анною Трінчер:"дівчатка рулять".

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