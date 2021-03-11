Украинская певица Настя Каменских показала, как наслаждается выходным с мужем дома

Так, недавно Настя решила пополнить свои Стори неожиданными домашними кадрами с мужем. Настя опубликовала ролик, который сняла рано утром с Потапом после приготовления вкусной еды. В ролике Настя рассказала, что пока любимый спал она успела приготовить спагетти и даже поделилась рецептом в отдельном посту.

Далее звезда подшутила над мужем и сделала ему временные тату. Результатом звезда также поделилась в Стори, отметив, что звездочка, сердечко и скрипичный ключ — достаточно мужественные рисунки.

Позже на фан-аккаунтах появилась еще одна часть ролика со звездой после того, как она закончила записывать видео после приготовления еды. В частности, многие обратили внимание на то, как Потап по-хозяйски приобнял Каменских, отвлекая ее от занятия из-за чего едва задел бюст певицы.

Милые объятия и улыбки артистов сразу взбудоражили внимательных поклонников под песню "Ночь наша сестра".

В этом же фартуке Настя решила похозяйничать дома и рассказать за одно рецепт вкусных спагетти, которыми кормит дома мужа. Вемкость для запекания Настя положила помидоры черри, упаковку мягкого сыра, выдавила чеснок, потерла лимон, добавила специи и оливковое масло и отправила томиться в духовку.

«Вообще то этот рецепт пасты вирус в тик ток уже давно😁 и все уже обсосали его... Настя опоздала🤪; Тикток паста; Так уже давно все выложили этот рецепт. Что нового то ?; А то аж слюнки потекли, так захотелось; Настя, а сыр Фета?; О Боже!!! Мне срочно нужен рецепт; Прям шкурку лимона на терку?; Классная и такая естественная красотка! ❤️😍😍🔥», - ответили в сети.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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