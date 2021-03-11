Актриса з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару спокусила соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 34-річна красуня опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким запаморочила голови шанувальникам.

Так, Ірина позувала в елегантній чорній сукні, що складається з тісного корсета і, навпаки, дуже пишної спідниці. Ідеальна укладка та макіяж в ніжних персикових тонах, а також великі сережки доповнили цей розкішний лук.

Дівчина блиснула відстовбурченим декольте, не надівши при цьому нижньої білизни. Ірина ефектно змахнула ручкою, кокетливо опустивши погляд і відкривши ротик.

"Залишайся крутою 😎", - підписала фото актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, нагородивши дівчину численними компліментами:

"Яка ж Ви Крута.🔥🔥🔥"

"Дуже красива, але їсти треба!😍"

"Аааааай, кокетка😍! Ну красива ж❤️"

"Ми в образі 👏"

"❤️ ух"

"Вау 🔥 ✨ 💫 🎀 😍 "

"Голову запаморочило не можу зупинитися"

"Натхненно і дуже красиво!!!"

"З 8 березня Міжнародний жіночий день, краще пізно, ніж ніколи"

"Яренко ти завжди така красива, молодець я цим пишаюся!!!"

Раніше ми повідомляли, пристрасна Сопонару полонила формами в міні-сукні сірого відтінку, декорованого блискучими камінчиками. Ірина встала на коліна, спокусивши силуетом. Зірка привітала всіх з Жіночим днем і отримала масу приємностей у відповідь: "Іруська, ти чарівна, як вітру подих!!! Ну красива ❤️. Зі святом тебе, дівчинка💐 😃", "вау яка", "Ай Вай))❤️.

Нагадаємо, Підхмелена блондинка з "Жіночого кварталу" побешкетувала, приспустивши бретельки сукні:"суперова".

Як повідомляла Politeka, Шалена блондинка з "Квартал 95" схвилювала оголеними плічками:"досконалість у всьому".

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