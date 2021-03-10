Український співак Віктор Павлік тепло привітав свою маму зі святом весни та жіночності

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку артиста.

Фото зібрало безліч коментарів від фанатів знаменитості. В основному всі підтримали привітання, побажавши міцного здоров'я і щастя.

Свій пост співак підписав:"Мама щаслива".

Однак деякі користувачі не забули помітити, що 81-річна родичка знаменитості виглядає сумною, в очах не видно особливої радості. Шанувальники Віктора Павлика попросили навіть зробити що-небудь, щоб, нарешті, вираз очей змінився.

"Щастя вашій мамі та міцного здоров'я, сумна вона, не видно щастя. Ось і зробіть як син все, щоб очі сяяли та була посмішка", - написали доброзичливці.

"По вашій мамі не скажеш, що вона щаслива, у неї смуток в очах", - таке зауваження зробив ще один фанат.

Подібні пропозиції звучать дуже актуально, проте Politeka.net писала, що Віктор Павлік не часто відвідує близьку і рідну людину - маму. Стверджують, що і телефоном вони рідко телефонують.

Вона відмовляється від фінансової допомоги, дотримуючись скромності у всьому. Літня жінка вживає прості продукти, скромно харчуючись.

Варто сказати, що публікацію з мамою Віктор Павлік продублював у Facebook.

Користувачі були активні й там.

"Мами вони не вибагливі, стають щасливі, навіть почувши наш голос телефоном.... Зі святом в першу чергу наших мам!!"написав шанувальник Віктора Павлика.

Нагадавши, вагітна дружина Віктора Павлика зізналася, що їх відрізняє від інших.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік пристав до вагітної дружини з цікавим питанням.

Також Politeka писала, вагітна дружина Віктора Павлика, розповіла, що не так з її малюком.