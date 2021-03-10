Украинский певец Виктор Павлик тепло поздравил свою маму с праздником весны и женственности

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу артиста.

Фото собрало множество комментариев от фанатов знаменитости. В основном все поддержали поздравления, пожелав крепкого здоровья и счастья.

Свой пост певец подписал: "Мама счастлива".

Однако некоторые пользователи не преминули заметить, что 81-летняя родственница знаменитости выглядит печальной, в глазах не видно особой радости. Поклонники Виктора Павлика попросили даже сделать что-нибудь, чтобы, наконец-то, выражение глаз изменилось.

"Счастья Вашей маме и крепкого здоровья, печальная она, не видно счастья. Вот и сделайте как сын все, чтобы глаза сияли и была улыбка", - написали доброжелатели.

"По вашей маме не скажешь, что она счастлива, у неё грусть в глазах", - такое замечание сделал еще один фанат.

Подобные предложения звучат очень актуально, однако Politeka.net писала, что Виктор Павлик нечасто посещает близкого и родного человека - маму. Утверждают, что и по телефону они редко созваниваются.

Она отказывается от финансовой помощи, придерживаясь скромности во всем. Пожилая женщина употребляет простые продукты, скромно питаясь.

Стоит сказать, что публикацию с мамой Виктор Павлик продублировал в Facebook.

Пользователи были активны и там.

"Мамы они не прихотливы, становятся счастливы, даже услышав наш голос по телефону…. С праздником в первую очередь наших мам!!" написал поклонник Виктора Павлика.

Напомним, беременная супруга Виктора Павлика призналась, что их отличает от других.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик пристал к беременной жене с интересным вопросом.

Также Politeka писала, беременная жена Виктора Павлика, рассказала, что не так с ее малышом.