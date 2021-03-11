Вєрка Сердючка з мамою побували в Барселоні на зйомках нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка"

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стартував новий ювілейний сезон програми про подорожі "Орел і Решка", в якому підкорювати міста і країни відправили 10 пар знаменитостей. Зірковими учасниками тревел-шоу також стали Вєрка Сердючка і її мама, вони вирушили в іспанську Барселону. Про це свідчать фото на сторінці Сердючки в Instagram.

На новому фото, яке з'явилося на сторінці Вєрки, можна побачити, що вони з мамою побували в знаменитому замку Святої Флорентіни. На знімку Андрій Данилко у своєму образі Сердючки визирає з вікна старовинної фортеці, стіни якої оповиті плющем. Поруч з ним у сусідньому вікні можна помітити Інну Білокінь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки. Схоже і глядачам покажуть пригоди цієї парочки в замку Барселони, де вони побували.

У підписі до фотографії йдеться: "Зйомка @orelireshka_official. Березень 2021. Замок Святої Фіорентини". Шанувальники тут же кинулися обговорювати новий знімок і участь Вєрки Сердючки в шоу "Орел і Решка". А деякі почали порівнювати іспанський замок с хоромами Пугачової і Галкіна. "Зоряні вікна", "Думаю, що це буде найяскравіший випуск. Чекаємо", "Кохана! Чекаю випуск з нетерпінням!", "Яке атмосферне фото!", "О Боги! Що за богині визирають своїх принців!", "Буду чекати випуск, з нетерпінням. Всього хорошого. З весною вас улюблені дівчатка", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки засвітився на яхті за кордоном, підкоривши квітучим виглядом: "Одна екзотика...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко показав, яким був на піку слави, посмішку не стримати: "Колготи клас!".

Також Politeka писала, Сердючка повертається на ТБ в новому амплуа, сюрприз від Данилка вдався: "Ось воно, перевтілення!".