Відома модель Белла Хадід підкорила своєю ефектністю, задерши кофтинку

Знаменитість побалувала відвертою витівкою на вулиці, пише Politeka.net. Красуня любить епатувати публіку, не соромлячись своїх найінтимніших місць.

Цього разу Белла в Білій кофті і куртці, а також у світлих джинсах вийшла на вулицю.

Красуня вирішила додати кадру пікантності. Хадід встала на паркан і задерла кофту, під якою нічого не було.

Модель блиснула струнким тілом, а особливу увагу привернули ребра, що стирчать.

Зірка так загралася, що мало не показала в камеру свої маленькі груди.

До слова, завершили образ знаменитості різні аксесуари і акуратна косичка.

За 13 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

"Мій ангел", "милашка", "ти жартуєш, я б хотів так отримати цей вітамін D", "приголомшлива, як завжди", "Тревіс Скотт"," Вау"," Дівчина, в яку я закоханий"," я люблю тебе", "ти збираєшся в осінь", "це я після того, як трохи потепліло, і моя сезонна депресія почала йти", "буквально моя ікона моди", " Королева, вау! Люблю тебе", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Нагадаємо, Белла Хадід народилася в жовтні 1996 року.

Батько зірки - архітектор Мохаммед Хадід. Він володіє компанією, яка будує готелі Ritz та інші будівлі по всьому світу, а мати - Іоланда Фостер, голландська фотомодель.

У Белли є старша сестра, модель Джіджі, яка не так давно стала мамою.

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