Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег показав, батька після трьох госпіталізацій
42-річний Грег, який живе і працює в США, приїхав відвідати і підтримати батька. На нових кадрах на своїй сторінці в Instagram Грег показав, як вийшов з батьком на прогулянку.
Помітно, що після реанімації хореограф сильно здав. 91-річний чоловік, який осінь 2020 року танцював на "Танцях з зірками" і міг дати фору молодим танцюристам, зараз ледве ходить.
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Також Грег хотів, щоб батько розповів про те, як себе почуває на камеру, проте Григорій Чапкіс відмовився.
"Як твоє самопочуття?",- запитав Грег, але Чапкіс-страший показав, що не розчув питання.
А коли син перепитав голосніше, то він відповів: «Мені не треба інтерв'ю».
Можна помітити, що 91-річному Чапкісу нелегко навіть говорити. Судячи зі стану легендарного хореографа, учавствовать в таких проектах як "Танці з зірками" він, ймовірно, вже не зможе.
"Ми тримаємося, тримаємося. Моліться за татка", - сказав Грег Чапкіс.
Нагадаємо, в лютому Григорій Чапкіс опинився в реанімації з ускладненнями після пневмонії. До цього він був госпіталізований двічі: в грудні і в січні.
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