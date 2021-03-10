Телеведучий Григорій Решетник показав миле ранкове фото з маленьким сином

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з маленьким синочком на руках.

На новому знімку турботливий Татко стоїть біля вікна і тримає на руках маленького синочка – молодшого з трьох синів. І якщо Григорій з блаженною посмішкою дивиться на малюка, то малюк уважно спостерігає за об'єктивом, причому з дуже серйозним обличчям. У підписі до фотографії телеведучий написав: "Ранок у мене починається не з кави, а з обіймів синів".

Шанувальники Решетника зворушилися від такого милого фото багатодітного батька, їх з сином засипають компліментами в коментарях до фотографії. "Клас", "Які гарні очі. Найбільше щастя", "Сладун", "Сонечко. Хлопчик-янголятко. Дуже красивий", "Це круто", "Як це мило і приємно. І у мене ранок починається саме так. Заради цих моментів хочеться жити і зустрічати ранку", "Який гарненький", "Благодать", "Схожий на тата", "Гарненький", "Яка харизма, який погляд. А які глибокі очі. Від мужчинка", "Красунчик", "Чудовий ранок", "Які гарненькі, здоров'я і радості вам", - пишуть в коментаря до фото.

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