Відома співачка Софія Ротару поділилася цікавою історією з дитинства свого онука Анатолія

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явилося архівне фото з Софією Ротару та її онуком, який був названий на честь чоловіка співачки, музиканта Анатолія Євдокименка. На знімку ще молода артистка позувала з маленьким Толею. Зараз онукові зірки вже 26 років.

Варто відзначити, що в дитинстві хлопчик був пухкеньким, але зараз він справжній красень з обкладинки модних журналів. Високий брюнет вже зводить з розуму армію прихильниць.

"Пам'ятаю, Толя в першому класі прийшов зі школи і каже: «мені ніхто не вірить, що ти моя бабуся». Я здивувалася: "чому?". А він: "хлопці кажуть, що бабусі такими молодими не бувають", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Багато шанувальників зізналися, що теж не повірили б її онукові.

"Красиве фото!", "Красуня, розумничка, неповторна", "Дійсно. Я б теж на місці його однокласників не повірила", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у Софії Ротару один рідний син, а також онук і внучка. У співачки дуже близькі стосунки зі своєю сім'єю, а син після смерті чоловіка став її продюсером.

Нагадаємо, що 26-річний онук Ротару змінив зовнішність, вразивши схожістю з покійним дідом: як він тепер виглядає.

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