Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорила образом у довгих чобітках

Зірка з кожним роком все більше привертає увагу нових шанувальників, які згадують її палкі образи, передає Politeka.net.

Цього разу в одній з груп опублікували давній знімок, на якому Джолі позувала в довгій білосніжній сорочці. Гаряча кокетка також натягнула на ніжки чорні чобітки на шпильках. Вона задерла ніжки, хвалячись їх стрункістю.

Красуня зробила зачіску, локони якої акуратно лягли назад, а короткі кінчики були зав'язані резинкою.

Актриса була практично без макіяжу, лише очі були підкреслені тінями. Джолі посміхалася, притулившись до коліна.

Образ вийшов гарячим і дуже жіночним.

За чотири години публікація зібрала понад 200 лайків і кілька коментарів. Користувачі Мережі обсипали зірку компліментами.

"Гаряча леді 😎»," ВАУ ВАУ Люблю ранок ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »,« ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Супер 🔥🔥🔥 » 🔥🔥🔥🔥🔥 », « Вау, дуже сексуально », « Прекрасно», " ви коли-небудь думали про народження дитини від Святого Духа❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі робить легкий макіяж, який лише підкреслює її красу.

Головна роль завжди відведена ідеальному тону. А що стосується макіяжу очей, то найчастіше знаменитість можна побачити з димчастими smoky або звичайними нюдовимі тінями. Місце червоної помади також стали все частіше займати пастельні і фруктові відтінки або напівпрозорі блиски для губ.

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