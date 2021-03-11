Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила образом в длинных сапожках

Звезда с каждым годом все больше привлекает внимание новых поклонников, которые вспоминают ее жаркие образы, передает Politeka.net.

В этот раз в одной из групп опубликовали давний снимок, на котором Джоли позировала в длинной белоснежной рубашке. Горячая кокетка также натянула на ножки черные сапожки на шпильках. Она задрала ножки, хвастаясь их стройностью.

Красотка сделала прическу, локоны которой аккуратно легли назад, а короткие кончики были завязаны резинкой.

Актриса была практически без макияжа, лишь глаза были подчеркнуты тенями. Джоли улыбалась, прижавшись к коленке.

Образ получился горячим и очень женственным.

За четыре часа публикация собрала более 200 лайков и несколько комментариев. Пользователи сети осыпали звезду комплиментами.

«Горячая леди 😎», "ВАУ ВАУ Люблю УТРО ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ »,« ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Супер 🔥🔥🔥 » 🔥🔥🔥🔥🔥 », « Вау, очень горячо»,« Прекрасно », « Вы когда-нибудь думали о рождении ребенка от Святого Духа ❤️ », - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли делает легкий макияж, который лишь подчеркивает ее красоту.

Главная роль всегда отведена идеальному тону. А что касается макияжа глаз, то чаще всего знаменитость можно увидеть с дымчатыми smoky или обычными нюдовыми тенями. Место красной помады также стали все чаще занимать пастельные и фруктовые оттенки или полупрозрачные блески для губ.

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