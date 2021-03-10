Заміжня українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець раптово опинилася в ліжку з іншим

Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри розлетілися по соцмережі Instagram.

Як відомо, зараз у "Кварталу 95" тур містами України.

Гумористи вже виступили зокрема в Дніпрі, Сєвєродонецьку та інших містах.

Так, в одному з номерів, які показували артисти, Олена Кравець в образі вчительки опинилася в ліжку зі своїм колишнім учнем.

"А що ти тут робиш?",- запитує вона хлопця.

"Вам по порядку розповісти? Закінчив школу, вступив, відучився, влаштувався на роботу, купив квартиру і живу тут», - відповів той.

"А, прекрасно. А що я тут роблю?"- запитує "вчителька", розглядаючи пляшку з-під вина, що стоїть біля ліжка.

"Ну як Ви там в школі говорили? Давай, подумай-подумай«, - відповідає»учень".

Користувачі Мережі оцінили фрагменти виступів.

"Прекрасно", "Спасибі вам за вашу працю Вас можна дивитися безкінечно", - пишуть в коментарях.

Як відомо, актриса "Квартал 95" з 2002 року одружена з Сергієм Кравцем. У пари троє дітей.

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