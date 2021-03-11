Популярна телеведуча Ольга Фреймут добралася до членів королівської сім'ї

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото принца Гаррі, зроблене під час його гучного інтерв'ю. На фото принц сидів, закинувши одну ногу на іншу. Він був одягнений у світлий костюм і білу сорочку, яку недбало розстебнув. Фреймут не залишила без уваги неакуратний вигляд члена королівської сім'ї і вирішила прокоментувати його.

"Принц бунтує. На фото кілька порушень етикету. Сорочка - три розстебнутих гудзики - це занадто. Два - максимум. Шкарпетки-непристойно показувати тіло", - підписала Фреймут фото з членом королівської сім'ї.

Варто відзначити, що принц Гаррі дійсно виглядав не дуже охайно. При тому, що він як член королівської сім'ї знайомий з усіма правилами етикету. Ймовірно, зараз Гаррі не сильно турбує його зовнішній вигляд.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут з пишним букетом троянд оголила плечі, вразивши своїх шанувальників. Скромниця і фанатка етикету дала слабину, засвітивши трохи зайвого. Варто відзначити, що на фото телеведуча виглядала дуже молодо. Квіти гармоніювали з її світлою шкірою, в результаті чого вона сама виглядала як квіточка.

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