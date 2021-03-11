Актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" розповіла про своє горе
Як передає Politeka.net, про свою біду дівчина повідомила на сторінці в Instagram.
"Неаполісс Скіфський не собака зовсім, а друг мій найкращий, такого коханого, вірного нам буде дуже не вистачати💔повноцінний член сім'ї, ти був даний нам не просто так", - писала дівчина.
Еліна Мбані показав серію фотографій зі своїм улюбленцем.
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Видно, що Неаполіс Скіфський розділив з дівчиною безліч радісних моментів і пригод.
Схоже, що вони були дійсно нерозлучні.
Зазначимо, коментарі під публікацією дівчина відключила. У той же час можна побачити, що "лайки" поставили колеги Мбані по "Кварталу". зокрема Марат Адамчук.
Еліна Мбані-учасниця вокального квартету "Жіночого кварталу".
Дівчина народилася у Вінниці в родині підприємців. Дівчина закінчила Вінницький педагогічний університет, спеціальність-викладач музики.
До "Кварталу" її можна було побачити в шоу "Голос країни", "Х-фактор", "Ліга сміху". Вперше вийшла на сцену в 10 років з сольним виступом.
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