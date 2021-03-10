Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів про свої принципи роботи

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram він опублікував фото і розгорнутий пост.

"Як знайти спільну мову з партнером по справі?



Мені доводилось співпрацювати з купою людей, тож я можу виділити декілька головних моментів, котрі точно допоможуть вам в майбутньому.



Як порозумітися?



— З самого початку чітко встановити кордони та сфери відповідальності. Дружба-дружбою, але ми маємо спільну мету та ціль: гарний результат.



— Говорити. Все можна вирішити через діалог, але аж ніяк через замовчування. Краще 500 раз обговорити те, що не подобається, чим просто висловлювати своє неаргументоване «фє».





— Корегувати свій вектор руху в процесі вашої роботи. Вам можуть спасти на думку нові ідеї. Не соромтесь пропонувати й генерувати ідеї",- поділився своїм досвідом шеф-кухар.

У коментарях зірці "Майстер Шеф" залишили масу приємних відгуків.

"З вашою посмішкою, Володимир, Я думаю, ви можете з кожним знайти спільну мову", "так, ви маєте рацію, в команді важливий дух, цілі, важливо спілкування, і розуміти що всі ми різні і важливі, уникати критики", "дуже влучно сказано!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що пост Ярославського з'явився відразу після того, як в мережі поповзли чутки про його роман з колегою Ольгою Мартиновською.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Ярославський розкрив секрет смачного домашнього майонезу:"Рецепт зроблений однією рукою".

Як повідомляла Politeka, суддів "Майстер Шеф" Ярославського і Мартиновську запідозрили в романі, в мережі ахнули: "Скоро і весілля зіграєте!".

Також Politeka писала, що Ярославський і Мартиновська з «Майстер Шеф» побешкетували на кухні, закінчилося танцями на столі: «солодка парочка».