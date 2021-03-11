Співачка Світлана Лобода вразила уяву фанатів надмірно відвертим фото

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно артистка презентувала новий кліп на пісню "Родной", так що її мікроблог заряснів кадрами зі зйомок відеороботи. А нещодавно вона виклала в сторіс жарку фотографію, на якій з'явилася в спокусливому образі.

На новому знімку Світлана відображена в тьмяній кімнаті, вона стоїть в цікавій позі, відвернувши голову і не дивиться в об'єктив, зачаровуючи своїм виглядом. Перед камерою зірка з'явилася у відвертому образі - на ній чорний мереживний наряд, який ніби сповзає, оголюючи груди, а вона намагається його утримати. На її шиї видно хрестик і витончене намисто, волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і сумний вираз.

Відзначимо, що днями у своєму мікроблозі Лобода звернулася до шанувальників зі словами подяки після виходу її нового кліпу. Виявилося, що зірка вирішила подякувати фанатам за перегляди її нової відеороботи, яка за лічені дні зібрала мільйони переглядів і тисячі коментарів.

Нагадаємо, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Як повідомляла Politeka, Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників: "Розумієте, як ніхто".

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