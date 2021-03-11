Українська співачка Оля Полякова і ведуча Маша Єфросиніна викликали фурор спільним фото

Знімком Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Коли подруга в гостях сіла навпроти твого чоловіка", - підписала фото телеведуча.

На фото Полякова позує з величезним декольте, яке оголює її пишні принади, а поруч сидить Єфросиніна і дивиться на бюст Ольги.

"Не думала, що Оля так сильно вірить», - відреагувала на пост Даша Астаф'єва.

Знімок активно коментують користувачі Мережі. Відзначимо, фоловери Єфросиніної розпізнали відсилання до знаменитого фото з Софі Лорен, яке було зроблено в 1957 році на вечірці, організованій кінокомпанією Paramount на честь юної, але дуже талановитої Софі Лорен, якій на той момент було всього 23 роки.



"Маша, їй до вас дуже далеко. Тим більше, що це вже видно, не натуральне", "більше не подруга", "Прям як Софі Лорен дивиться на декольте Джейн Менсфілд", "Видно, що Оля не відчуває нестачі в шкарпетках", "блін, які смішні", "Шикарний кадр"," коли простеньке платЮшко в горох зробило багате люріксовое плаття кольору Малахіт", "Ангел і демон", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, модниця Єфросиніна обтягнула талію блискучим вбранням, вразивши фігурою:"Ну лялечка ж".

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