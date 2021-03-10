Молода українська співачка Надя Дорофєєва записала нове відео під свій свіжий трек

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Тік Ток артистка опублікувала грайливий танець. Співачка була одягнена в короткий чорний топ з написами і чорні штани. Штани вона приспустила, в результаті чого засвітила нижню білизну. Зверху Дорофєєва накинула куртку з розрізами на рукавах.

Останнім часом Дорофєєва сильно схудла, що продемонструвала і на відео. Її тонка талія привертала до себе увагу. Образ завершив яскравий макіяж і накручені локони. Надя підспівувала пісню, рухала стегнами і робила хвилю. Виглядала вона максимально спокусливо.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Вчорашній концерт перевершив всі очікування", "твої ідеї для пісень просто нереальні", "вчорашній концерт пушка, твоя любов залежна", "Дорофєєва, ну кайфова ж", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в 2020 році група «Время и стекло», в якій співала Дорофєєва, розпалася. Колектив проіснував 10 років. Наприкінці минулого року співачка заявила про початок сольної кар'єри. Перший трек співачки "Горить" підірвав українські та міжнародні хіт-паради. Другою піснею Дорофєєвої стала пісня "А тобі".

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