Днями вийшло скандальне інтерв'ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл

Суперечки з приводу озвученої подружжям інформації в бесіді з Опрою Вінфрі не вщухають, пише Politeka.net.

Пара зробила кілька гучних заяв, а також прокоментувала чутки, поширювані пресою.

Меган Маркл розповіла про конфлікт, що стався між нею і герцогинею Кембриджською. Так, незадовго до весілля Меган і Гаррі обидві вирішували, в чому будуть одягнені дівчатка, що беруть участь в церемонії. Кейт Міддлтон наполягала, що вони повинні вбратися за королівським протоколом, а колишня актриса - ні.

Тоді преса писала, що на той момент наречена принца довела до сліз і образила герцогиню Кембриджську.

Однак в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що це Кейт довела її до сліз, а зовсім не навпаки. Тільки Меган пробачила дружині принца Вільяма, прийнявши від неї букет з вибаченнями. Колишній актрисі було прикро, що ніхто з королівської сім'ї не спростував неправдиву інформацію.

Тільки ось джерело в палаці The Times розповів інші деталі, за якими обидві герцогині розплакалися на цьому ґрунті, а Меган навіть зачинила двері перед носом Кейт.

Коли ж дружина принца Вільяма прийшла з квітами, колишня актриса відмовилася з нею розмовляти, а потім і викинула квіти, які їй прислали від імені герцогині Кембриджської.

Крім цього, Меган Маркл посварилася зі своєю помічницею через ковдри, які виявилися не того кольору. Останні планувалося подарувати гостям на честь заручин Маркл і Гаррі. Після цього помічниця колишньої актриси звільнилася.

Особистий помічник принца Гаррі також звільнився після того, як його дружина оселилася в Кенсінгтонському палаці. Онук королеви був грубим з персоналом, але завжди вибачався за себе і дружину. А ось остання ніколи ні в кого не просила вибачення.

Високопоставлений королівський радник на правах анонімності повідомив, що Маркл нічого не знає про структуру королівського життя і не розуміла, яке низьке місце займала в ієрархії.Колишня актриса хотіла стати зіркою вищого класу, але королівська сім'я - це не Голлівуд.

Нагадаємо, Маркл опинилася в центрі нового скандалу через своїх помічниць, деталі: "Зацькувала і змусила..."

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