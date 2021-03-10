Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, блиснула апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, яке буквально звело з розуму її шанувальників. Міша постала в рожевому корсеті, поверх якого накинула чорний піджак. Штани Романова надягати не стала, щоб подражнити своїх фанів.

Красуня задерла ніжку, стоячи на підборах. Так як дівчина стояла боком до камери, на фото потрапило екстремальне декольте і пишні груди зірки. Знімок вийшов яскравим і спокусливим.

"Якщо ви завжди поспішаєте, ви можете пропустити диво", - підписала дівчина фото.

У коментарях Романовій залишили масу приємних слів.

"Але красива капець", "Нереально красива!", "Шикарна нога", "вогонь", "Ти сяєш", "нещодавно писали про відхід від блонда, в результаті він буде чи ні?",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Міша Романова була однією з солісток групи ВІА Гра. Вона потрапила в колектив після реаліті-шоу «Хочу в ВІА Гру». Піти з колективу ефектній красуні довелося через вагітність. Зараз Романова будує сольну кар'єру, її продюсує Макс Барських.

Нагадаємо, що подруга Макса Барських у привабливій позі вивалила величезний бюст на камеру: "справжні гени Віагри".

Як повідомляла Politeka, подруга Макса Барських показала, яким галантним росте її син, на кого схожий хлопчик: "справжній чоловік".

Також Politeka писала, що роздягнений Макс Барських засвітився на відпочинку в обіймах екс-ВІА Гри Романової:"не хоче афішувати".