Відома співачка Ані Лорак порадувала фото зі своєю єдиною дочкою, Софією

У 2011 році артистка народила дівчинку від чоловіка-бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, повідомляє Politeka.net. Дівчинка вчиться в московській школі, а також веде сторінки в соцмережах.

Любляча мати завжди знаходить час, щоб провести час з донькою.

Так, на одних з останніх кадрів в Instagram артистка опублікувала як проводить час з дитиною.

На знімках дві красуні позують, обіймаючись в затишних кофтах, обидві посміхалися і читали книжку.

"Завжди мріяла мати кращу подружку, яка буде у всьому мене підтримувати! Солодкі хвилини щастя☺️", - написала Лорак.

За 50 хвилин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Які милі фотографії..🥰 Найміцніша в світі любов❤️"," красуні", " Подружки🥰 які ж красиві і щасливі разом!!! Гарного вам вечора 💜", "Мама з донькою і є кращі подруги ❤️", "Які милі фотографії😍😍 дві діви❤️", "Дочка туркеня 200%", "Дівчатка❤️❤️❤️", "такі милі🥺🥺🥺", "Такі затишні і красиві😍", "Як же Мило 😍😍😍Красуні❤️❤️❤️", "Сонечка", "найвідданіший фанат схвалює 👏😍", "Це і є найбільше щастя!", "Здорово, коли у батьків з дітьми такі теплі і близькі стосунки", " дуже красива донечка у Вас , так само як і мама! 👑 👑 💕 💕 ", "Такі милі, такі солодкі😍 😍 😍 🌹 найкрасивіші💕", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Ані Лорак в тісному комбінезоні поманила вигинами.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Лорак вразила фігурою в чорному боді.

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