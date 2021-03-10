Співачка Настя Каменських порадувала шанувальників чарівним фото в розкішному вбранні
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно пережила сімейне горе – втрату батька - вже трохи прийшла до тями після трагедії. Красуня вийшла в світ, і як завжди, викликала фурор своїм незвичайним чином, підтвердивши в черговий раз свій статус ікони стилю.
У своєму мікроблозі в Instagram Настя опублікувала чарівне фото зі світського виходу, на якому постала на огляд публіки в розкішному вбранні. На ній білосніжне ошатне плаття цікавого фасону з об'ємними рукавами і глибоким декольте, яке досягає пупка і підкреслює пружні груди. Волосся співачки зібране в акуратну зачіску з грайливими пасмами, а на її обличчі стриманий вечірній макіяж і чарівна посмішка, вона впевнено дивиться в камеру.
У підписі до фотографії Каменських написала: "Навесні всі наші почуття ніби знову наповнюються і розквітають. І хочеться ще частіше говорити і співати про кохання", а також додала, хто допомагав їй створювати цей дивовижний образ. Шанувальники просто в захваті від нової фотографії зіркової красуні, Настю засипають компліментами і захопленими коментарями. "Настя, спасибі вам за те, що ви даруєте свою жіночність світу", "Шикарна жінка", "Шикарне плаття, Анастасія", "Неймовірно хороша", "Яка краса", "Неймовірна", - пишуть в коментарях до фото Каменських.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
З 51-річної Дженніфер Лопес "здуло" плаття, під яким нічого не виявилося: "Мій бог!"
Бабуся Каті Осадчої захопила моложавістю на рідкісному спільному фото: "Три покоління жінок..."
Трагедія в сім'ї Джеджули, святковий день назавжди став траурним: "Я говорив з нею, кричав, тряс..."
Горбунов з Осадчою відірвалися на закритому концерті російської групи, тільки для обраних: "Спасибі за твій..."
Нагадаємо, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".
Як повідомляла Politeka, Потап раптово вирішив поділитися секретом успіху, але перемудрив: "Кашпіровський? Ти?".
Також Politeka писала, напівроздягнена Кароль і волохатий Потап зійдуться на сцені нового шоу, кадри вражають.