Співачка Настя Каменських порадувала шанувальників чарівним фото в розкішному вбранні

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно пережила сімейне горе – втрату батька - вже трохи прийшла до тями після трагедії. Красуня вийшла в світ, і як завжди, викликала фурор своїм незвичайним чином, підтвердивши в черговий раз свій статус ікони стилю.

У своєму мікроблозі в Instagram Настя опублікувала чарівне фото зі світського виходу, на якому постала на огляд публіки в розкішному вбранні. На ній білосніжне ошатне плаття цікавого фасону з об'ємними рукавами і глибоким декольте, яке досягає пупка і підкреслює пружні груди. Волосся співачки зібране в акуратну зачіску з грайливими пасмами, а на її обличчі стриманий вечірній макіяж і чарівна посмішка, вона впевнено дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Навесні всі наші почуття ніби знову наповнюються і розквітають. І хочеться ще частіше говорити і співати про кохання", а також додала, хто допомагав їй створювати цей дивовижний образ. Шанувальники просто в захваті від нової фотографії зіркової красуні, Настю засипають компліментами і захопленими коментарями. "Настя, спасибі вам за те, що ви даруєте свою жіночність світу", "Шикарна жінка", "Шикарне плаття, Анастасія", "Неймовірно хороша", "Яка краса", "Неймовірна", - пишуть в коментарях до фото Каменських.

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