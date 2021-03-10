Певица Настя Каменских порадовала поклонников очаровательным фото в роскошном наряде

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно пережила семейное горе – потерю отца – уже немного пришла в себя после трагедии. Красотка вышла в свет, и как всегда, произвела фурор своим необычным образом, подтвердив в очередной раз свой статус иконы стиля.

В своем микроблоге в Instagram Настя опубликовала очаровательное фото со светского выхода, на котором предстала на обзор публики в роскошном наряде. На ней белоснежное нарядное платье интересного фасона с объемными рукавами и глубоким декольте, которое достигает пупка и подчеркивает упругую грудь. Волосы певицы собраны в аккуратную прическу с игривыми прядями, а на ее лице сдержанный вечерний макияж и очаровательная улыбка, она уверенно смотрит в камеру.

В подпсии к фотографии Каменских написала: "Весной все наши чувства будто вновь наполняются и расцветают. И хочется ещё чаще говорить и петь о любви", а также добавила, кто помогал ей создавать этот удивительный образ. Поклонники просто в восторге от новой фотографии звездной красотки, Настю засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Настя, спасибо вам за то, что вы дарите свою женственность миру", "Шикарная женщина", "Шикарное платье, Анастасия", "Невероятно хороша", "Какая красота", "Невероятная", - пишут в комментариях к фото Каменских.

Напомним, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Как сообщала Politeka, Потап внезапно решил поделиться секретом успеха, но перемудрил: "Кашпировский? Ты?".