Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної красуні Сінді Кроуфорд, захопила стрункою фігурою

Не так давно молода супермодель Кайя Гербер заявила, що життя дівчат, які побудували кар'єру в модельному бізнесі куди складніше, ніж здається насправді.

"Все, що ви бачите в соцмережах, — це лише картинка, — каже 18-річна дочка Сінді Кроуфорд. - Але це нормально відчувати себе не добре, бути сумною, коли у тебе поганий день», - розповідала Кайа.

Зараз дівчина насолоджується часом, який проводить на відпочинку, більш того, вона встигла влаштувати модну зйомку зі своїми товаришами і емоціями про виконану роботу поділилася також в Instagram. Позуючи в білизні і підкреслюючи струнку фігуру, модель виглядала приголомшливо.

Це не дивно, адже дочка супермоделі Сінді Кроуфорд почала зніматися в 10 років, а в 16 вперше вийшла на подіум.

"Мені завжди подобається працювати з друзями», - написала дівчина.

«😍 прекрасний вид🌻🍃; правда крута❤️; буквально фав 🔥; Природна краса 😍; Красива дівчина❤; Чудово; Гарне тіло, приголомшливо🙌🔥❤️; я сумую за тобою; Великий образ; Мій ангел-хранитель😍; Красива ... !; Кайя Гербер дуже схожа на свою матір Сінді Кроуфорд. Гарненька панночка"»

Також ще на одному фото Кайя здалася в легкому білому сарафані без білизни. Дівчина доповнила образ вінком, а волосся залишила розпущеним. Красуня позувала в полі серед трави і квітів, але фокус був на її зовнішності.

В руках Гербер тримала великий флакон з квіточками на кришці. Кадр вийшов досить ніжним і привабливим, адже дочка Кроуфорд виглядає розкішно.

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