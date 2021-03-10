Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, продемонструвала фігуру в облягаючому одязі

Красуня володіє стрункою фігурою і відмінно тримається на камеру, передає Politeka.net. Внучка легенди з семи років розвивається в модельному бізнесі. З ранніх років вона знімається для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".

Зараз висхідну співачку можна назвати справжнім професіоналом і бабуся повинна бути в захваті.

На одному з нових фото Софія постала в обтягуючому одязі, який підкреслив груди і тонку талію. Євдокименко злегка зігнулася, блиснувши ідеальним вигином стрункого тіла.

Соня притиснула до себе руки, і відкривши губи, дивилася просто сяючими очима в камеру.

Кадр хоч і був чорно-білим, все ж здавався якимось яскравим, завдяки настільки красивій дівчині.

Всього за кілька хвилин публікація зібрала майже 200 лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, Соня Євдокименко цього року відзначить 20-річчя. Вона з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Зараз дівчина бере участь у фотосесіях і навчається в США, а нещодавно повідомила про стосунки з 31-річним українським бізнесменом-мільйонером Денисом Жадановим.

Шанувальники стали говорити про можливі заручини пари, проте поки офіційних коментарів з цього приводу немає.

Відомо, що зараз Денис Жаданов займає посаду віце-президента з маркетингу і разом з командою будує успішну українську компанію, продукти якої відомі по всьому світу.

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