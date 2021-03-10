Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", розповіла про випадок, який з нею стався

Зірка ТБ прославилася своєю незвичною зовнішністю, пише Politeka.net. Покрещук "накачала" собі вилиці і губи, а також пофарбувала волосся в рожевий колір.

Зовнішність зірки викликає різну реакцію не тільки у користувачів мережі, але і простих перехожих. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки. Обережно, присутня нецензурна лексика)

Анастасія розповіла, що до неї підійшла жінка і поцікавилася, навіщо ці "штучки" на обличчі.

"Вибачте, звичайно, це ваше право, але це жахливо", - вимовила перехожа.

Зірка "пацанок" тут же записала відео, сидячи в машині. Вона описала ситуацію, використовуючи нецензурну промову.

"Це шоб у вас було поняття про культуру і взагалі😂 Слово вибачте, ситуації не змінює😏 😏", - підписала кадри блогер.

За годину пост зібрав понад 15 переглядів і багато коментарів:

"Комплексів було предостатньо, ось і ховається за маскою, а мат-перемат це словникового запасу немає😂", "в будь-якій ситуації потрібно «зробити вигляд» 😂, а там вже як вийде..😂 ", "Ти моя Зірочка 😍суперова", "тобі теж не заважає зробити вигляд, що ти культурна", "а особисто мені подобається 👍 краса)", "а що Ви приймаєте від стресу, адже не здивуюся якщо кожен день півкраїни пишуть, що ви фрік, що це перебір.. Думаю вас це засмучує, але ж гроші не пахнуть. Вірно??", "І головне навіщо це питання? Живи своїм життям, розглядай своє обличчя✌ 🏼".

Нагадаємо, буйна зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук вразила небезпечними кадрами з ножем

А ще Politeka повідомляла, що епатажна "пацанка" Покрищук зворушила українців, показавши себе справжню

Також Politeka писала, що зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук влаштувала брудні танці без ліфчика