Співачка Настя Каменських показала, що робить Потап, поки вона готує йому смачну вечерю

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно викликала фурор своєю яскравою появою на світському заході, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня вирішила показати себе не тільки артисткою, але ще і господинею на кухні, і виклала в мережу кумедне відео, як готує вечерю коханому чоловікові Потапу.

На початку ролика Настя прибирає волосся і починає готувати, при цьому вона весь час посміхається і пританцьовує. Все в її готуванні вечері проходить швидко і невимушено, ще й під динамічну музику. Коли все майже готове на кухню "запливає" веселий Потап – він теж пританцьовує, а в якийсь момент охоплює дружину ззаду і зухвало хапає за груди однією рукою. Втім, співачка і не проти, вона весело регоче і продовжує танцювати.

На відео можна побачити, що на вечерю Каменських приготувала салат з паприкою і руколою, і підсмажила куряче філе на домашньому грилі. Все це виглядає вельми апетитно і смачно. У підписі до відео Настя написала: "Дівчатка рулять! В офісі або вдома на кухні - ми круті скрізь! Роблю з вами ще одним простим і швидким вечерею, який я люблю готувати собі і чоловікові". Шанувальники просто в захваті від нової публікації Насті, їх з Потапом засипають компліментами і захопленими коментарями. "Як смачненько", "Такі милі", "Круто вийшло! Салат зроблю", "Здорово", "Побільше таких відео! Меню супер!", "Спасибі за позитив", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".

Також Politeka писала, Настя Каменських в грайливій позі прикувала погляди до напівпрозорої маєчки: "Пиришки-пупиришки".