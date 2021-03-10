Співачка Настя Каменських показала, що робить Потап, поки вона готує йому смачну вечерю
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно викликала фурор своєю яскравою появою на світському заході, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня вирішила показати себе не тільки артисткою, але ще і господинею на кухні, і виклала в мережу кумедне відео, як готує вечерю коханому чоловікові Потапу.
На початку ролика Настя прибирає волосся і починає готувати, при цьому вона весь час посміхається і пританцьовує. Все в її готуванні вечері проходить швидко і невимушено, ще й під динамічну музику. Коли все майже готове на кухню "запливає" веселий Потап – він теж пританцьовує, а в якийсь момент охоплює дружину ззаду і зухвало хапає за груди однією рукою. Втім, співачка і не проти, вона весело регоче і продовжує танцювати.
На відео можна побачити, що на вечерю Каменських приготувала салат з паприкою і руколою, і підсмажила куряче філе на домашньому грилі. Все це виглядає вельми апетитно і смачно. У підписі до відео Настя написала: "Дівчатка рулять! В офісі або вдома на кухні - ми круті скрізь! Роблю з вами ще одним простим і швидким вечерею, який я люблю готувати собі і чоловікові". Шанувальники просто в захваті від нової публікації Насті, їх з Потапом засипають компліментами і захопленими коментарями. "Як смачненько", "Такі милі", "Круто вийшло! Салат зроблю", "Здорово", "Побільше таких відео! Меню супер!", "Спасибі за позитив", - пишуть в коментарях.
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