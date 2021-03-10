Учасниця безлічі сезонів шоу "Танці з зірками", хореограф Олена Шоптенко вразила пікантною фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, на новинному каналі в Instagram з'явилися кадри, на яких зірка позувала в невидимому боді. Дівчина вибрала таке вбрання неспроста. Воно дозволило зробити виразні акценти на достоїнствах фігури красуні. Стрункі ніжки, пружний прес і акуратний бюст ідеально проглядалися в такому відвертому костюмі.

Пікантності фото надали пози, які Олена вибирала для фото. Вона без сорому вигиналася, демонструючи своє тіло з усіх боків.

У коментарях 33-річній Шоптенко залишили масу приємних слів.

"Дика кішечка", "така красива фігурка", "Космічна Дівчина", " Вау!", "Красуня", "ти неймовірна жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олена Шоптенко з дитинства займається танцями, що допомагає їй підтримувати ідеальну фізичну форму. Навіть після пологів красуні вдалося дуже швидко відновити свою фігуру.

Раніше ми писали, що Шоптенко покрасувалася в елегантній короткій сукні. Її вигляд із зачіскою, макіяжем і в красивому вечірньому платті з блискітками був просто приголомшливим. Одяглася Олена заради відео для молодіжної мережі Тік Ток, де зараз активно просуваються багато зірок.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" запаморочила голову грайливим перевтіленням: "Кішечка".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" розсмішила "вправами" для преса: "чудова Оленка...".