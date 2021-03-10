Участница множества сезонов шоу "Танці з зірками", хореограф Алена Шоптенко впечатлила пикантной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, на новостном канале в Инстаграм появились кадры, на которых звезда позировала в невидимом боди. Девушка выбрала такой наряд неспроста. Он позволил сделать выразительные акценты на достоинствах фигуры красотки. Стройные ножки, упругий пресс и аккуратный бюст идеально просматривались в столь откровенном костюме.

Пикантности фото придали позы, которые Алена выбирала для фото. Она без стыда выгибалась, демонстрируя свое тело со всех сторон.

В комментариях 33-летней Шоптенко оставили массу приятных слов.

«Дикая кошечка», «Такая красивая фигурка», «Космическая девушка», «Вау!», «Красотка», «Ты невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Как известно, Алена Шоптенко с детства занимается танцами, что помогает ей поддерживать идеальную физическую форму. Даже после родов красотке удалось очень быстро восстановить свою фигуру.

Ранее мы писали, что Шоптенко покрасовалась в элегантном коротком платье. Ее вид с прической, макияжем и в красивом вечернем платье с блестками был просто потрясающим. Приоделась Алена ради видео для молодежной сети Тик Ток, где сейчас активно продвигаются многие звезды.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» вскружила голову игривым перевоплощением: «Кошечка».

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" рассмешила "упражнениями" для пресса: "Чудесная Аленочка...".