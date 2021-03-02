До чого ж гарна!

Український хореограф, легенда "Танців з зірками" Олена Шоптенко зізналася, що не любить фарбуватися

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася яскравим перевтіленням. Спочатку Шоптенко сиділа на дивані в джинсах і футболці. На її обличчі не було макіяжу. Потім вона нафарбувала очі новою тушшю і різко перевтілилася в красуню в зеленій сукні.

Шоптенко грайливо покрутилася перед камерою, показавши свою лисячу натуру. Виглядала вона чудово. Хореограф розповіла, що не любить фарбуватися, тому, найчастіше, фарбує тільки очі.

"Якраз те, що потрібно для таких як я, які нічого крім вій фарбувати не люблять, але при цьому хочуть виразний погляд", - похвалилася Шоптенко новинкою у своїй косметичці.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків про зовнішність Шоптенко.

"Яка ж ви красива", «дуже круто», «Здрастуйте красуня, ви дуже красива як весна», «кішечка», "краще не фарбувалася б", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Шоптенко показала себе в гарячих образах. Красуня приміряла перуку з вушками. Образ доповнила шкіряна куртка. Виглядала зірка дуже незвично, але симпатично.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" заворожила кадрами перевтілення у ванній:"головне – не перестаратися".

Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко зважилася показати себе без макіяжу, поділившись відкриттям: "не працює...".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" звела з розуму млосним образом у сукні на одне плече:" Заткнете за пояс всіх!".