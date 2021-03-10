Співачка Тетяна Котова , яка була учасницею гурту ВІА Гра, поділилася новими враженнями від відпустки

Як пише Politeka.net , красуня Котова вже давно не співає в групі ВІА Гра, а займається бізнесом і сольною кар'єрою. Тетяна цього разу вирушила у відпустку на Мальдіви і активно почала радувати знімками з цього чарівного острова в соціальній мережі Instagram.

Цього разу Котова здалася на березі океану, натягнувши мокру маєчку і червоне бікіні, яке ідеально підкреслило підтягнуті сідниці. Волосся у Тетяни залишилися розпущеними, які практично діставали до "булочок". Дівчина розвернулася спиною, щоб продемонструвати їх у всій красі, а пікантності знімку додало те, що співачка була мокрою. "Купання русалок на Мальдівах", - написала зірка під фотографією.

Фанати відразу почали активно хвалити розкішну фігуру Тетяни: "Колір води, це така насолода для очей, так і хочеться пірнути в ці блакитні води", "Ти серце океану", "Нарешті", "Ти дійсно схожа на русалку. А де саме зараз відпочиваєш? Ще на Мальдівах", "Я завжди дуже захоплююся вашою прекрасною фігурою", "Твоя фігура це просто окремий вид мистецтва", "Ви просто чудово виглядаєте, ну просто красуня", "Чарівна русалка", "Просто нереальна фотографія, ви просто чудово виглядаєте".

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