Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка ВИА Гры, показала, как поддерживает фигуру в тонусе

На фото Татьяна показалась в шортиках, кроссовках и белом топе. Звезда сидела на мячике, расставив ножки, а образ дополнила повязкой на волосы. Котова снимала себя на телефон, демонстрируя роскошную фигуру перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мальдивы Мальдивами, а тренировки по расписанию.

А то после такого отдыха и вкусной еды придётся отписываться от всех подруг- красоток, закрывать дома зеркала и вообще удалить аккаунт в

Инстаграм", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Татьяна отлично выглядишь", "Таня, молодец! Меня восхищает твоя воля и сила духа", "Вы даже на отдыхе занимаетесь, это очень круто", "Как же мы любим сгущать краски, на комплимент напрашиваешься ?", "Да, особенно то, как вы ухаживаете за своим телом, это же просто невероятно", "Вы как всегда выглядите прекрасно", "Черные шары и Котова".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова предстала в спортивном образе.

Знаменитость предстала в коротком топе и спортивных штанах светло-серого цвета. Короткий верх костюма подскочил от того, что модель приподняла руки. Упругий животик так и приковывал к себе взгляд.

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