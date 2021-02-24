Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", сверкнула фигурой в белье

Звезда впечатлила формами в соблазнительном наряде, пишет Politeka.net.

Артистка предстала в одном белоснежном кружевном белье. Лифчик приподнял соблазнительные объемы, держась на тонких бретельках.

Также артистка была в тонких кружевных трусиках, обтянувших ее стройную талию. Вырез по бокам оголил упругие ягодицы.

Модель распустила длинные волосы, и закрыла глаза, прижав к подбородку бутон нежной розы.

"Дорогие мужчины! С днем защитника!😌 Будьте мужественными в мыслях, словах и поступках, чтобы можно было вам доверить самые нежные и самые хрупкие чувства. 💕", - написала певица.

К слову, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.

За четыре часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Спасибо дорогая Танюша , очень приятно за тёплые слова поздравления всех мужчин. 👏👏👏😍😍😍😍😍🙌🙌🏼🙌🏼🙌🏼🔥", "Ухххх😍красота то какая ❤️🔥🔥🔥", "Спасибо большое, Татьяна! Вы шикарная и красивая женщина!😍🔥🤗🙌🥳❤️", "Твоя фигура это просто отдельный вид искусства 😍", "Татьяна, вы супер😍 спасибо", "Это фотография сделала мой день", "Танюша ты прекрасна как всегда, шикарное поздравление!!!😍😍😍🔥🔥🔥", "Шикарная фотография, Танечка ты великолепна, присоединяюсь к поздравлениям всех мужчин 🎉🎉🎉🎊🎊🎊👍👍👍", "Очень нежное фото, для нас в день праздника, самое то😍❤️".

Напомним, экс-ВИА Гра Котова блеснула торчащим бюстом, похлеще Памелы Андерсон

А еще Politeka писала, что экс-"ВИА Гра" Котова в прозрачной юбке устроила сеанс соблазна

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Котова приспустила топик, завлекая сногсшибательной фигуркой