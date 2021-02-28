Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в весеннем образе

На кадрах Татьяна позировала в бело-красном цветочном платье выше колена. Красотка снимала себя на видео перед зеркалом, хвастаясь безупречными ножками и довольно смелым декольте. Волосы Котова оставила распущенными, а образ дополнила стильным макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На улице потеплело!

Это ли не повод надеть короткое платье?", - написала красотка под роликом.

Фанаты посмотрели видео более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Оно на вас изящно смотрится . Я думаю уже пора переходить на платье", "У нас, к сожалению, пока что ещё очень холодно", "От тебя конечно просто невозможно оторвать глаза", "У нас наоборот очень холодно опять, опять снег, опять минус", "Мне понравились ваши фильтры в инстаграме", "Вау какая красотка - даже не узнать Татьяну!", "Я ещё не одеваю, здоровье важнее".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова сверкнула фигурой в белье.

Артистка предстала в одном белоснежном кружевном белье. Лифчик приподнял соблазнительные объемы, держась на тонких бретельках.

Также артистка была в тонких кружевных трусиках, обтянувших ее стройную талию. Вырез по бокам оголил упругие ягодицы.

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