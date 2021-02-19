Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", устроила легкую провокацию
На фото Татьяна позировала без одежды и белья, лежа на кровати в шелковых простынях. На голове у звезды можно увидеть маску для сна белого цвета. Волосы у Котовой остались распущенными, а смотрела красотка прямо в объектив. Кадр получился очень нежным и немного соблазнительным, ведь красотка выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль модели в социальной сети Инстаграм.
"Вы не против,если я тут немножко полежу?", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
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"Спи моя радость, усни", "У нас дождь идёт, на тебя посмотрела, тоже захотелось лечь под пледик", "Танюша, до чего же ты красивая, всегда и на всех фотографиях", "Не против. Такое красивое и нежное постельное белье!", "конечно же не против) такая милая и красивая фотография получилась. Таня вы прямо солнышко", "Да, пролистну ленту аккуратно чтобы не мешать", "Какая лучезарная".
Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова показала себя и рассказала о взаимоотношениях.
На фото красотка позирует в юбке и топе черного цвета. Татьяна соблазнительно выгнулась, выставив бюст вперед.
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