Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", устроила легкую провокацию

На фото Татьяна позировала без одежды и белья, лежа на кровати в шелковых простынях. На голове у звезды можно увидеть маску для сна белого цвета. Волосы у Котовой остались распущенными, а смотрела красотка прямо в объектив. Кадр получился очень нежным и немного соблазнительным, ведь красотка выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль модели в социальной сети Инстаграм.

"Вы не против,если я тут немножко полежу?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Спи моя радость, усни", "У нас дождь идёт, на тебя посмотрела, тоже захотелось лечь под пледик", "Танюша, до чего же ты красивая, всегда и на всех фотографиях", "Не против. Такое красивое и нежное постельное белье!", "конечно же не против) такая милая и красивая фотография получилась. Таня вы прямо солнышко", "Да, пролистну ленту аккуратно чтобы не мешать", "Какая лучезарная".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова показала себя и рассказала о взаимоотношениях.

На фото красотка позирует в юбке и топе черного цвета. Татьяна соблазнительно выгнулась, выставив бюст вперед.

Напомним, экс-ВИА Гра Котова блеснула торчащим бюстом, похлеще Памелы Андерсон

А еще Politeka писала, что экс-"ВИА Гра" Котова в прозрачной юбке устроила сеанс соблазна

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Котова приспустила топик, завлекая сногсшибательной фигуркой



