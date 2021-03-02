Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя на отдыхе

Татьяна в этот раз появилась в розовом бикини. Звезда, как известно, несколько дней назад отправилась на курорт и начала активно делиться фотографиями в своем блоге. Красотка лежала на полотенце, а образ дополнила стильными очками. Котова снимала себя на телефон, смотря в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как звезда выбросила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Моя Diva, какая ты чудесная", "Идеальная", "Какая красивая фигура у тебя, солнце, песочные часики", "Твоя фигура это просто отдельный вид искусства", "Госпожа! Целую ваши ножки!", "Шикарная", "Шикарно выглядите, сразу на море рвануть захотелось", "Прекрасная фотография получилась, Татьяна, я как раз сегодня навожу везде порядок в доме, не зря начала".

Мы писали, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в весеннем образе.

На кадрах Татьяна позировала в бело-красном цветочном платье выше колена. Красотка снимала себя на видео перед зеркалом, хвастаясь безупречными ножками и довольно смелым декольте.

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