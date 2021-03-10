Певица Татьяна Котова , которая была участницей группы ВИА Гра, поделилась новыми впечатлениями от отпуска

Как пишет Politeka.net , красотка Котова уже давно не поет в группе ВИА Гра, а занимается бизнесом и сольной карьерой. Татьяна в этот раз отправилась в отпуск на Мальдивы и активно начала радовать снимками из этого волшебного острова в социальной сети Инстаграм.

В этот раз Котова показалась на берегу океана, натянув мокрую маечку и красное бикини, которое идеально подчеркнуло подтянутые ягодицы. Волосы у Татьяны остались распущенными, которые практически доставали до "булочек". Девушка развернулась спиной, чтобы продемонстрировать их во всей красе, а пикантности снимку добавило то, что певица была мокрой. "Купание русалок на Мальдивах", - написала звезда под фотографией.

Фанаты сразу начали активно хвалить роскошную фигуру Татьяны: "Цвет воды, это такое наслаждение для глаз, так и хочется нырнуть в эти лазурные воды", "Ты сердце океана", "Наконец-то", "Ты действительно похожа на русалку. А где именно сейчас отдыхаешь? Еще на мальдивах", "Я всегда очень восхищаюсь вашей прекрасной фигурой", "Твоя фигура это просто отдельный вид искусства", "Вы просто чудесно выглядите, ну просто красотка", "Волшебная русалка", "Просто нереальная фотография, вы просто великолепно выглядите".

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