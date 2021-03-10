Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, вдало перевтілилася з домашньої дівчинки в фатальну красуню

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. На відео Мішель показала яскраве перевтілення. Спочатку вона позувала біля дзеркала в домашньому одязі, без макіяжу і зачіски.

В один момент на екранах з'явилася фатальна красуня. Мішель постала перед камерою з яскравим макіяжем. На ній був надітий чорний тісний корсет, який підкреслив її виразний бюст. Дівчина покрутилася, полонивши своїм новим образом.

"Ля яка, ля яка", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Мішель Андраде всього 24 роки. Її помітили продюсери під час кастингу на «Х-фактор», у фінал якого вона не пройшла. Зате співачка стала працювати з продюсерським центром «Мозги», який зробив її знаменитою.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде зізналася, що ніколи не буде зустрічатися з людиною, яка не пов'язана з шоу-бізнесом. На думку співачки, така людина не зможе повністю зрозуміти її. Відомо, що артистка довгий час зустрічалася зі співаком Микитою Ломакіним, з яким познайомилася на «Х-факторі».

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