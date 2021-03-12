Популярна співачка Наташа Могилевська похвалилася, що зібрала два повних зали за день

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська у своєму мікроблозі в Instagram похвалилася фанатам, що зібрала два концерти з повними залами за один день. Сталося це в місті Дніпро, там зірка зібрала відразу два аншлаги, а також анонсувала нові концерти.

У соцмережі Наталя опублікувала красиве фото, на якому стоїть на сцені з мікрофоном в руках. Для виступу вона вибрала дивовижний наряд - це хитромудре багатошарове плаття насиченого бордового відтінку і незвичайного фасону. Правда, цей наряд приховав струнку фігуру зірки і всі її принади. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона натхненно щось говорить в мікрофон, звертаючись до публіки в залі.

У підписі до фотографії Могилевська написала: "Дніпро. Два аншлаги ❤️...потрапили не всі... оголошуємо нові дати☺️ 13-14 листопада Запоріжжя та Дніпро! Квитки вже у продажу. Цілую, люблю☺ завжди ваша Могилевська Наташа!". Шанувальники в захваті від нового фото артистки, і від новин про нові концерти, співачку запрошують в різні міста з концертами.

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